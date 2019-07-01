أنشطة مصانع منطقة اليورو تنكمش للشهر الـ5 على التوالي

أظهر مسح اليوم الاثنين انكماش أنشطة المصانع في منطقة اليورو، في يونيو الماضي، بوتيرة أسرع مما كان يُعتقد من قبل، مما يشير إلى أن أي تحسن لن يكون سريعاً.

وستعزز البيانات الضعيفة الدعوات للبنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية، حيث تسلط الضوء على ضعف الضغوط التضخمية.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر "آي.اتش.اس ماركت" لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي في يونيو 47.6، مقارنة مع 47.8 في القراءة الأولية السابقة، و47.7 في مايو، لتبقى للشهر الخامس على التوالي دون مستوى الخمسين الفارق بين النمو والانكماش.

وقال كريس وليامسون من "آي.اتش.اس ماركت": "يظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو عالقاً بشدة في الاتجاه النزولي الحاد، ليواصل الانكماش بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات".