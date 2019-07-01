البطالة دون 10% في إيطاليا.. لأول مرة منذ 7 سنوات

تراجعت نسبة البطالة في إيطاليا إلى ما دون 10% في مايو، في سابقة منذ فبراير 2012، وهو نبأ سار للتحالف الشعبوي الحاكم حتى وإن كانت إيطاليا تشهد مشاكل اقتصادية عديدة.

وتراجعت نسبة البطالة بـ0,2 نقطة مقارنة مع أبريل لتصل إلى 9،9%، بحسب أرقام مؤقتة نشرها الاثنين المعهد الوطني للإحصاء.

وقال باولو ماميلي خبير الاقتصاد في مصرف "انتيزا سان باولو": إنه تراجع "مفاجئ".

ورغم ذلك يبقى معدل البطالة فوق المعدل في منطقة اليورو الذي بلغ في مايو 7,5%.

وأشاد الائتلاف الشعبوي الحاكم في روما بهذا الإعلان، في حين تنتقد بروكسل الائتلاف لسياسته المتعلقة بالموازنة.

وقال ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف): "بطالة تحت عتبة 10% لأول مرة منذ سنوات. زيادة عدد الموظفين الإيطاليين.. فلنستمر على هذا النحو وخفض الضرائب على الشركات والموظفين والأسر واجب أخلاقي".