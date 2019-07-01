مع الخانقة الاقتصادية.. إيران تبتدع وسائل لجذب الدولار

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنه سيتم منح تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات للمستثمرين الأجانب الذين يستثمرون مبلغا لا يقل عن 250 ألف يورو في إيران.

ووفقا للتلفزيون الإيراني، أكد ربيعي أن مجلس الوزراء الإيراني وافق على هذا القرار بهدف تحفيز الاستثمارات واستقطاب التمويل الخارجي.

وذكر أنه يمكن للمتقدمين استثمار هذه الأموال في شكل "إيداع في بنك" وشراء سندات الأسهم في قطاعي التصنيع والإسكان.

وكان اجتماع مجلس الوزراء الإيراني برئاسة الرئيس حسن روحاني مساء الأحد، قد أقر هذا المشروع بناء على لائحة من وزارة الاقتصاد.

وتقضي اللائحة بضرورة الاستثمار بالدولار الأميركي وسائر العملات الأخرى المعتمدة لدى البنك المركزي الإيراني، فضلا عن الودائع المصرفية والأوراق المالية والعقارات، وذلك في إطار القوانين المعمول بها في إيران.

ووفقًا لإحصائيات الأمم المتحدة، تمكنت إيران في عام 2018 من جذب استثمارات أجنبية بقيمة 3.4 مليار دولار، ما يعني انخفاضا بنسبة 30% عن عام 2017.