ترشيح لاغارد لرئاسة البنك المركزي الأوروبي

أعلن مسؤولون أوروبيون، الثلاثاء، أن قادة الاتحاد اتفقوا في بروكسل على التعيينات الأساسية في الاتحاد، منها الألمانية أورسولا فون دير ليين رئيسة للمفوضية، والفرنسية كريستين لاغارد رئيسة للبنك المركزي الأوروبي.

وستترك لاغارد "مؤقتاً" منصبها الحالي كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي بموجب هذا الترشيح.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك في تغريدة: "اتفق المجلس الأوروبي على الإدارة الجديدة للمؤسسات الأوروبية" مرفقة بصور لهذه الشخصيات الجديدة، منها خلفه البلجيكي شارل ميشال، والإسباني جوزيب بوريل وزيرا لخارجية الاتحاد الأوروبي، بحسب "فرانس برس".