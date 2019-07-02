مسؤول بريطاني: الخروج بدون اتفاق "مرجح" .. وهذه خططنا

كشف وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، المرشح لرئاسة الوزراء، عن خطة تشمل تخصيص مليارات الجنيهات الإسترلينية لتخفيف تأثيرات احتمال الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، إلا أن وزير المالية قال إن البلاد لا يمكنها تحمل هذه التكاليف.

ويتنافس هانت مع وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، على زعامة حزب المحافظين، وبالتالي رئاسة الوزراء في التصويت الذي سيجري هذا الشهر.

وقال هانت الاثنين "إن الخروج بدون اتفاق هو بالتأكيد ليس أفضل خياراتي. ولكن إذا كان التوصل إلى اتفاق خروج غير ممكن، فالطريقة الوحيدة لتنفيذ الاستحقاق الديمقراطي للاستفتاء هو الخروج بدون اتفاق، وهو ما سنفعله"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وبموجب خطته فسيتم إلغاء جميع إجازات موظفي الأجهزة الحكومية استعداداً للخروج، وخفض ضرائب الشركات.

كما ستوفر الحكومة مبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني (7,6 مليار دولار، 6,7 مليار يورو) للقطاعات الأكثر عرضة للمخاطر بسبب الخروج بدون اتفاق، بحسب الخطة.

وقال "لقد أنفقنا أكثر من تريليون دولار على إنقاذ البنوك بعد الأزمة المالية، فإذا فعلنا ذلك من أجل المصرفيين، فلماذا لا نفعل ما يجب تجاه الصيادين والمزارعين".

وأضاف "عندما نواجه صدمة اقتصادية، فإنه من البديهي إيجاد دعم للقطاعات المتضررة.. إنه دعم مؤقت ولكنه يسمح لنا بتغيير نماذجنا للعمل".

غير أن وزير المالية فيليب هاموند رفض تلك الخطة.

وقال "القوة الاقتصادية التي جمعناها لاحتمال الخروج بدون اتفاق لن تتوفر للإنفاق الإضافي إلا إذا غادرنا بشكل منظم.. وإلا فسنحتاجها جميعها لسد الفجوة في التمويل العام التي سيحدثها الخروج بدون اتفاق".

وكان جونسون قال خلال عطلة نهاية الأسبوع إنه سينفق نحو 25 مليار جنيه إسترليني لتمويل خططه للإنفاق بما في ذلك وعد لإلغاء تجميد زيادة رواتب القطاع العام.