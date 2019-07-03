القطاع الخاص السعودي يسجل أعلى أداء بـ 19 شهراً

سجل أداء القطاع الخاص غير النفطي، في السعودية، أعلى مستوى في 19 شهرا في يونيو، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني ENBD بشكل طفيف من 57.3 نقطة في مايو إلى 57.4 نقطة في يونيو.

موضوع يهمك قانون العرض والطلب يتحكم في صناعة النفط.. فوفقه يتحدد سعر "الذهب الأسود" صعوداً ونزولاًتدفع فترات الطفرة في أسعار النفط... كيف يتحكم قانون العرض والطلب في أسعار النفط؟ قصص اقتصادية

وأشار التقرير إلى نمو الإنتاج والأعمال الجديدة بمعدل قوي في يونيو، في حين لم يكن هناك أي تغير في معدل التوظيف بالقطاع الخاص. من جهة أخرى، تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر، بتأثير التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وفي الإمارات، سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضًا من 59.4 نقطة في مايو إلى 57.7 نقطة في يونيو، لكنه أشار إلى تحسن شهري ملحوظ في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير النفطي.

وأفادت الشركات بنمو الإنتاج والطلبيات الجديدة، والذي كان ناتجًا عن استمرار تخفيض الأسعار. من جهة أخرى، لم تكن هناك زيادة ملموسة في معدل التوظيف، إذ ظل تركيز الشركات منصبًا على خفض التكاليف.