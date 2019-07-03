عجز التجارة الأميركي يقفز لأعلى مستوى بـ 5 أشهر

قفز العجز التجاري الأميركي في مايو/ أيار إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، مع زيادة واردات السلع، وهو ما يرجع على الأرجح إلى قيام الشركات بإعادة ملء مخزوناتها قبيل زيادة الرسوم على السلع الصينية، وهو ما طغى على ارتفاع بشكل عام في الصادرات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية يوم الأربعاء إن العجز التجاري ارتفع 8.4 في المئة إلى 55.5 مليار دولار. وتم تعديل بيانات أبريل نيسان لتظهر اتساع العجز التجاري إلى 51.2 مليار دولار، بدلاً من 50.8 مليار دولار في القراءة السابقة.

وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يتسع العجز التجاري إلى 54 مليار دولار في مايو أيار.

وزاد عجز تجارة السلع مع الصين، الذي تركز عليه أجندة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تحت شعار "أميركا أولا"، 12.2 في المئة إلى 30.2 مليار دولار، بينما ارتفعت الواردات 12.8 في المئة.

وفي مايو أيار، زادت واردات السلع أربعة في المئة إلى 217 مليار دولار، مع ارتفاع واردات المنتجات الاستهلاكية 1.4 مليار دولار، بينما زادت الصادرات السلعية 2.8 في المئة إلى 140.8 مليار دولار مع ارتفاع صادرات المنتجات الاستهلاكية 0.8 مليار دولار.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، ارتفع عجز تجارة السلع 4.8 مليار دولار إلى 87 مليارا في مايو أيار. وتشير الزيادة فيما يعرف باسم العجز التجاري السلعي الحقيقي إلى أن التجارة قد تؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.