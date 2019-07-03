متى أطلق مصطلح "الهوت كوتور" لأول مرة في الموضة؟

انطلق أسبوع الموضة الأول في باريس عام 1945، وتم تسجيل مصطلح "Haute Couture"قانونياً في ذلك الوقت.

أما شروط الحصول على هذا التصنيف فهي تصميم أزياء خاصة بعملاء أو مشاهير معينين، ولأكثر من مناسبة، باستخدام ورشة خياطة توظف ما لا يقل عن 15 عامل خياطة و 20 عاملاً تقنياً بدوام كامل.

كما يجب على منازل هوت كوتور تقديم مجموعة لا تقل عن 50 تصميماً أصلياً من الملابس النهارية والمسائية للجمهور كل موسم، في شهري يناير ويوليو.

وعلى مر السنين، تحدى المصممون أنفسهم لخياطة مثل هذه القطع الفريدة لعرضها في مجموعة الأزياء الراقية الخاصة بهم. فقط أولئك الذين يبذلون جهوداً متواصلة حصلوا على عضوية في نادي الهوت كوتور.

وفي السابق، اقتصر شراء الهوت كوتور على الأثرياء للغاية أثناء أسبوع الموضة في باريس الذي بلغ ذروته عام 1950 ليصل إلى نحو 20 ألف مشتر.

اليوم، هناك تدفق في عمليات الشراء على المستوى الدولي. نحو 4000 مشتر لأزياء الهوت كوتور في العالم.

أولئك الذين يشترون من هذه المجموعات يدفعون 50 ألفا إلى 300 ألف دولار لفستان مسائي بحسب BBC.