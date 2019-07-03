هلع "الانفصال" ينكمش باقتصاد بريطانيا بالربع الثاني

كشف مسح أن اقتصاد بريطانيا انكمش على ما يبدو في الربع الثاني من العام، بعدما سجل قطاع الخدمات نموا لا يذكر في يونيو حزيران على خلفية المخاوف بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي.



وانخفض مؤشر آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المنشور اليوم الأربعاء إلى 50.2 من 51.0 في مايو أيار ليقل عن متوسط توقعات الاقتصاديين في استطلاع رويترز والذي كان عند 51.0.



وقالت آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس إن مسوحا مماثلة أجريت في قطاعي الصناعات التحويلية والبناء ونُشرت الأسبوع الحالي، كشفت أن هذه القطاعات سجلت انكماشا في يونيو حزيران مما يعني أن اقتصاد بريطانيا ككل انكمش على الأرجح بنسبة 0.1% في الربع الثاني.



وقال بنك إنجلترا المركزي إن الاقتصاد البريطاني قد يكون انكمش في الربع الثاني بعد نمو قوي في الربع الأول عندما كانت الشركات تتأهب للاستعداد للانفصال عن الاتحاد الأوروبي في موعده الأصلي 29 مارس آذار.



والموعد النهائي الجديد للانفصال عن الاتحاد هو 31 أكتوبر تشرين الأول المقبل.



ويساور القلق العديد من الشركات بسبب احتمال الخروج من الاتحاد دون اتفاق وهو ما قال اثنان من المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنهما مستعدان له إذا اقتضى الأمر.