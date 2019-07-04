انخفاض مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو 0.3% في مايو

أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، انخفاض مبيعات التجزئة بمنطقة اليورو في مايو مخالفة توقعات خبراء اقتصاديين بأن تسجل ارتفاعا طفيفا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن مبيعات التجزئة في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انخفضت 0.3% في مايو مقارنة مع أبريل/نيسان، لتأتي أقل من متوسط التوقعات الذي أشار إلى ارتفاع نسبته 0.3% في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.



وزادت مبيعات التجزئة على أساس سنوي 1.3% في منطقة اليورو، لتقل قليلاً عن توقعات السوق بارتفاع نسبته 1.6%.

وكشفت البيانات عن أرقام سلبية لمبيعات التجزئة للشهر الثاني على التوالي، مع تراجع إنفاق المتسوقين في منطقة اليورو 0.5% على الأغذية والمشروبات والتبغ على أساس شهري.



وهبطت مشتريات وقود السيارات 1.3% في مايو، لكن أثر ذلك بدده جزئيا نمو نسبته 2.3% في التسوق الإلكتروني مما يؤكد اتجاها إيجابيا للقطاع.