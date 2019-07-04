تحويلات المصريين بالخارج تتراجع 6% مع خسائر الدولار

أظهرت بيانات رسمية حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

وربما يعود ذلك إلى الخسائر المتلاحقة التي تكبدها الدولار مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، بعدما تراجع سعر صرف الدولار من مستوى يتجاوز 18 جنيهاً إلى مستوى 16.70 جنيهاً في الوقت الحالي بنسبة تراجع تقدر بنحو 7%.

وأعلن "المركزي المصري"، أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من شهر يوليو من العام الماضي وحتى نهاية شهر مارس الماضي، والتي أشارت إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج خلال هذه الفترة لتبلغ نحو 18.21 مليار دولار، مقابل تحويلات بلغت 19.39 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض عجز ميزان المدفوعات المصري خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2018-2019، إلى 351.2 مليون دولار.

وبحسب بيان "المركزي المصري"، فقد ساهم تراجع العجز في ميزان المدفوعات خلال هذه الفترة، في تحقيق فائض كلي بلغ نحو 1.4 مليار دولار.

وكشفت البيانات تحقيق حساب المعاملات الجارية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتي مارس الماضي عجزا بلغ نحو 7.6 مليار دولار، فيما حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بنحو 7.8 مليار دولار.

كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية إلى 20.9 مليار دولار بنسبة نمو تبلغ نحو 11.2% مقابل 18.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما ساهم في الحد من ارتفاع عجز الميزان التجاري.

ووفقاً للبيانات، فقد ساهم في زيادة الصادرات السلعية خلال الفترة، ارتفاع حصيلة الصادرات البترولية إلى 8.5 مليار دولار بنمو 41.6%، مقابل صادرات بقيمة 6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع صادرات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.

في الوقت نفسه، تراجعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية إلى 12.4 مليار دولار بانخفاض 3.1% مقابل 12.8 مليار دولار نتيجة لانخفاض صادرات الذهب.

وسجل الفائض في ميزان الخدمات ارتفاعاً بلغت نسبته نحو 25.64% ليسجل نحو 9.8 مليار دولار، مقابل نحو 7.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.