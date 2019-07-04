شرط جديد من بكين لإبرام اتفاق.. هل يستجيب ترمب؟

قالت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، إنه سيتعين إلغاء الرسوم الجمركية الأميركية القائمة حالياً، قبل إبرام أي اتفاق تجارة بين واشنطن وبكين.

وكان رئيسا البلدين اتفقا مطلع الأسبوع الحالي على استئناف محادثات التجارة التي تعثرت في مايو، بعدما اتهم المسؤولون الأميركيون الصين بالتنصل من التزاماتها في نص اتفاق قال المفاوضون إنهم كانوا بصدد وضع اللمسات النهائية عليه.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ في إفادة صحافية دورية، إن "الفريقين التجاريين من البلدين على اتصال".

ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدم فرض رسوم جمركية على واردات صينية إضافية بقيمة 300 مليار دولار، وتخفيف القيود عن شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة "هواوي" بهدف استئناف المحادثات.

وتفرض الولايات المتحدة في الوقت الراهن رسوماً جمركية بنسبة 25% على سلع صينية قيمتها 250 مليار دولار تشمل أشباه الموصلات والأثاث.