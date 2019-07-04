فيتش: القطاع المصرفي التركي يتعثر مع تراجع الربحية

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير مراجعتها لأكبر 11 بنكا في تركيا خلال الربع الأول من العام الجاري، إن تلك البنوك شهدت تباطؤا في نمو القروض، كما زادت القروض المتعثرة، وتراجعت ربحية تلك البنوك خلال تلك الفترة.

وأوضحت الوكالة، أن القلق بشأن مستوى احتياطي النقد الأجنبي أدى إلى هبوط الليرة خلال مايو 2019، وذلك على الرغم من زيادة الودائع بالعملة الأجنبية لترتفع إلى 53% من إجمالي الودائع بالبنوك التي رصدتها فيتش.

وذكرت الوكالة أن أحدث البيانات تشير إلى أن معدل نمو القروض تباطأ في أبريل ومايو من العام الجاري، بسبب تباطؤ معدلات القروض الممنوحة من بنوك القطاع الخاص، وهو ما أدى إلى تراجع معدل القروض إلى الودائع 115% بنهاية الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 118% في نهاية 2018.

وأشارت الوكالة إلى أن معدل نمو القروض المتعثرة زاد بنحو 3.9% خلال الربع الأول مرتفعا بنحو 16 نقطة مئوية مقارنة بالربع السابق له.

وأوضح التقرير أن ربحية تلك البنوك تراجعت في الربع الأول من 2019، مرجعة ذلك إلى تراجع معدلات منح القروض من قبل تلك البنوك.