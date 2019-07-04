مجلس التعاون الخليجي رابع أكبر شريك تجاري لبريطانيا

أكد مفوض التجارة البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط، سايمون بيني، أن العالم العربي يعتبر منطقة مهمة للغاية بالنسبة للمملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بالتجارة والاستثمار.

ولفت في مقابلة مع "العربية"على هامش القمة الاقتصادية العربية البريطانية، إلى أن قيمة التجارة مع منطقة الشرق الأوسط بلغت أكثر من 50 مليار جنيه إسترليني، "ولدينا كل الأسباب لنؤمن بأن هذا سوف ينمو بشكل أكبر بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وأوضح أنه يتم الرتكيز حاليا على 4 مجالات: المجال الأول هو نمو الصادرات في كلا الاتجاهين ونحن مهتمون جدا بذلك. كما نركز على العمل مع الشرق الأوسط والمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في المملكة المتحدة.

كما يتم التركيز على اتفاقية التجارة الحرة، قائلا: "طموحنا يبقى في المستقبل لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال، فمجلس التعاون الخليجي اليوم هو رابع أكبر شريك تجاري لنا خارج الاتحاد الأوروبي".

وشدد على أن المملكة المتحدة ستبقى موقعًا جذابًا للغاية للاستثمار بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ففي العام الماضي، على سبيل المثال، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في قارة أوروبا بنسبة 73%، لكنه نما بنسبة 20% في المملكة المتحدة، وهو ما يعتبر دليلًا قويًا على ثقة العالم في المملكة المتحدة كوجهة استثمارية.