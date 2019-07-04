مصر.. صافي الاحتياطي الأجنبي يرتفع لـ44.35 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر ارتفع إلى 44.351 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران من 44.275 مليار دولار في نهاية مايو/أيار.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت أيضا على أساس سنوي من 44.259 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران 2018.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات رسمية حديثة أصدرها البنك المركزي المصري، تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018 / 2019 بنسبة 6.1% على أساس سنوي.

وربما يعود ذلك إلى الخسائر المتلاحقة التي تكبدها الدولار مقابل الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، بعدما تراجع سعر صرف الدولار من مستوى يتجاوز 18 جنيهاً إلى مستوى 16.70 جنيه في الوقت الحالي بنسبة تراجع تقدر بنحو 7%.

وأعلن "المركزي المصري"، أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة من شهر يوليو من العام الماضي وحتى نهاية شهر مارس الماضي، والتي أشارت إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج خلال هذه الفترة لتبلغ نحو 18.21 مليار دولار، مقابل تحويلات بلغت 19.39 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى انخفاض عجز ميزان المدفوعات المصري خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2018-2019، إلى 351.2 مليون دولار.