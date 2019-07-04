IMF: توقعات بانكماش الاقتصاد الأميركي 4.5% خلال عام

أوضح صندوق النقد الدولي في بحث صادر له أن منحنى عائد السندات الأميركية يشير إلى وجود احتمال بانكماش الاقتصاد الأميركي خلال عام من الآن بنسبة تصل إلى 4.5%.

وأوضح أن تحول عائد السندات الأميركية إلى الشكل "مقلوب" في الأشهر الأخيرة، بسبب أن سندات طويلة الأجل أصبحت أرخص على نحو ملحوظ مقارنة بالسندات قصيرة الأجل.

وأشار البحث الذي أعده كل من تابياس أدريان وروهيت جول وفابيو ناتوليسي، إلى أن منحنى العائد المقلوب يعطي مؤشرات على مدى ثقة المستثمرين في الاقتصاد، ويبعث بمؤشرات حول الشكوك بمستقبل النمو.

ووفقا للبيانات التي يوفرها هذا المنحنى، هناك احتمال بنسبة 5% في أن الاقتصاد الأميركي قد ينكمش بنسبة 4.6% أو أكثر بعد عام من الآن، وفقا للبحث.

وأوضح أن هذا الأمر يشير إلى تزايد القلق بشأن النمو، ومع ذلك تشير تلك البيانات أيضا إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو استمرار النمو الإيجابي وإن كان سينخفض بعض الشيء.

وذكر التقرير أن الشكل الذي يكونه منحنى السندات هو عبارة عن الفرق بين سندات الخزينة طويلة الأجل ونظيرتها قصيرة الأجل، وفي كل مرة يظهر منحنى العائد المقلوب تثار تساؤلات حول مصداقية هذا المؤشر.