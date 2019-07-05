عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق اقتصاد

جونسون: فرض ضرائب على عمالقة الإنترنت إجراء عادل

المصدر: يورك - رويترز
بوريس جونسون
رابط مختصر

قال بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظا لخلافة تيريزا ماي في منصب رئيس وزراء بريطانيا، إنه يجب على الحكومة أن تجد وسيلة لفرض ضريبة على الدخل لشركات التكنولوجيا العالمية الكبرى.

ومتحدثا في مدينة يورك بشمال إنجلترا، قال جونسون "أعتقد أنه من غير المنصف للغاية أن الشركات التجارية تدفع ضريبة باهظة... في حين أن عمالقة الإنترنت.. فيسبوك وأمازون ونتفليكس وجوجل.. لا تدفع شيئا تقريبا".

وأضاف قائلاً "علينا أن نجد وسيلة لإخضاع عمالقة الإنترنت للضريبة على الدخل، لأن الوضع الحالي هو ببساطة غير عادل".

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر