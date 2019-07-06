بعد رفع الوقود.. هذه أسعار المواصلات في مصر

أعلنت شركة كريم المتخصصة في نقل الركاب بالشرق الأوسط، رفع أسعار تعريفة رحلاتها، بعد قرار الحكومة المصرية بتحريك أسعار المحروقات أمس.

وأوضحت أن تعريفة رحلاتها بلغت 9 جنيهات بالقاهرة لفتح العداد، مرتفعة من 7.7 جنيه، مع إضافة 3.19 جنيه لكل كيلو بدلاً من 2.8 جنيه بوقت سابق، فيما بلغت تعريفة الانتظار بالقاهرة لكل دقيقة 91 قرشاً، مقابل 76 قرش بوقت سابق. وبالنسبة لمحافظة الإسكندرية، فتعريفة فتح العداد سجلت 8 جنيهات، مرتفعة من 6.94 جنيه.

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كما سيتم إضافة 3.43 جنيه لكل كيلو، بدلا من 3.01 جنيه، وستبلغ كل دقيقة انتظار بمحافظة الإسكندرية 76 قرشاً بدلا من 68 قرشاً.

أيضاً، أعلنت محافظة القاهرة أنه تم تعديل تعريفة ركوب سيارات الأجرة "التاكسي الأبيض"، بعد التحريك أسعار المحروقات. وأفادت المحافظة، بأن تعريفة ركوب التاكسي الأبيض ستبدأ من 7 جنيهات لفتح العداد، على أن يشمل ذلك كيلو متر واحد.

وتابعت، أنه لكل كيلو متر إضافي سيتم حسابه بـ3 جنيهات. مشيرة إلى أن ساعة الانتظار ستكون مقدرة بنحو 17 جنيهاً، على أن تزيد بواقع 8 جنيهات كل ساعة إضافية.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، تحريك أسعار المحروقات بداية من أمس الجمعة، ليصبح سعر بنزين 95 نحو 9 جنيهات للتر، وبنزين 92 سيسجل 8 جنيهات للتر، فيما سيبلغ بنزين 80 قيمة 6.75 للتر.

وفي بيان، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، المستشار نادر سعد، إن عددا من المحافظين أعلنوا عن ضبط كميات من البنزين المخزنة.

وأوضح أنه تم على الفور اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ارتكبوا هذه المخالفة. وأشار إلى أن رئيس الوزراء شدد على عمل جميع غرف العمليات بالمحافظات على مدار الـ24 ساعة لمتابعة حالة النقل الداخلي والخارجي في المحافظات، وتوافر المنتجات البترولية المختلفة، مع ضرورة تجهيز عدد من الأتوبيسات وسيارات النقل الجماعى للتعامل مع أي طارئ.

وأعلن مجلس الوزراء المصري أنه تم تفعيل غرفة العمليات المركزية التابعة للمجلس، بمشاركة ممثلي وزارات الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وممثلي عدد من الجهات.

وتتولى غرفة العمليات المركزية التنسيق والمتابعة مع جميع المحافظات والجهات المعنية لمتابعة الموقف أولا بأول على مدار الساعة من خلال خطوط ربط البيانات وشبكة المؤتمرات المرئية بعدد 56 جهة.

كما تم رفع درجة استعداد غرف العمليات وإدارة الأزمات بجميع المحافظات، والوزارات والجهات المعنية، بهدف التأكد من انتظام العمل في جميع الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه ووسائل نقل وغيرها.