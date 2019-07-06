طليقة جيف بيزوس تحصل على أسهم بـ38.3 مليار دولار

ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن قاضيا في سياتل أقر اتفاقا لتسوية طلاق جيف بيزوس، مؤسس شركة "أمازون"، من زوجته ماكينزي بعد زواج استمر 25 عاما، ما يمهد الطريق أمام حصولها على أسهم في أمازون بقيمة 38.3 مليار دولار.

وكانت "أمازون"، أكبر شركة للبيع بالتجزئة في العالم، قالت في أبريل/نيسان، إن 4% من أسهمها المتداولة، أي 19.7 مليون سهم، ستصبح مسجلة باسم ماكينزي بيزوس بعد موافقة المحكمة على الطلاق.

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وكان أغنى زوجين في العالم قد أعلنا طلاقهما في بيان مشترك على "تويتر" في يناير/كانون الثاني، الأمر الذي أثار قلق البعض من أن ينتهي الحال بحصول بيزوس على حق أقل في التصويت أو أن يبيع هو أو زوجته كميات كبيرة من الأسهم.

وذكرت "بلومبرغ"، أمس الجمعة، أن بيزوس سيحتفظ بحصة قدرها 12% بقيمة 114.8 مليار دولار، وسيظل أغنى أغنياء العالم.

من جهتها، أكدت ماكينزي أنها ستمنح طليقها قوتها التصويتية بموجب ملكيتها للأسهم.

وتعهدت ماكينزي في مايو/أيار بالتبرع بنصف ثروتها للأعمال الخيرية في إطار حملة "غيفينغ هيلب" التي أعلن عنها الملياردير وارين بافيت وبيل غيتس عام 2010.