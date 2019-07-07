الملك سلمان يستقبل وزير الخزانة البريطاني

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان في مكتبه بقصر السلام في جدة، اليوم الأحد، وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، حيث تم استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، والفرص الواعدة وفق رؤية المملكة 2030.

كما تم استعراض التعاون الأمني والأوضاع في المنطقة، في ظل التهديدات الإيرانية للممرات المائية وحرية الملاحة الدولية.

وحضر الاستقبال وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد العيبان، ووزير الخارجية إبراهيم العساف، ووزير المالية محمد الجدعان.

كما حضره القائم بأعمال سفارة بريطانيا لدى المملكة ريتشارد أوبنهايم، والمبعوث الخاص لـ"رؤية 2030" كين كوستا، والمستشار الخاص لوزير الخزانة البريطاني دانكن ماكورت.