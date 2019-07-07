مستوى قياسي .. 100 مليار ريال إنفاق المستهلكين بالسعودية

بلغ إنفاق المستهلكين في السعودية خلال شهر أيار (مايو) الماضي نحو 100.07 مليار ريال، مسجلاً ارتفاعا بـ9.8% بقيمة 8.9 مليار ريال، مقارنة بـ91.1 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

وحقق إنفاق المستهلكين في السعودية خلال أيار (مايو) أعلى نسبة نمو منذ بداية العام الجاري، ليصل حجم الإنفاق إلى مستوى قياسي بحسب البيانات المتوفرة.

وعلى أساس شهري، نما الإنفاق بنحو 15.3% مقارنة بـ86.7 مليار ريال في نيسان (أبريل) الماضي، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وبحسب تحليل، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية شهد تحسنا ملحوظا منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ متوسط الإنفاق شهرياً منذ كانون الثاني (يناير) حتى نهاية أيار (مايو) نحو 86.99 مليار ريال، مقارنة بنحو 82.09 مليار ريال متوسط الإنفاق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبزيادة 5.9%.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن إنفاق المستهلكين في السعودية يواصل نموه على أساس سنوي، وللشهر التاسع على التوالي، حيث يستمر في الارتفاع منذ شهر أيلول (سبتمبر) 2018.

ويأتي تحسن إنفاق المستهلكين خلال أيار (مايو) من العام الجاري، من خلال نمو عمليات نقاط البيع بنحو 20.6% على أساس سنوي وبزيادة بلغت 4.75 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع عمليات السحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، وكذلك المصارف بنحو 4.2 مليار ريال وبنسبة بلغت 6.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

ونما إنفاق المستهلكين في قطاعات المطاعم والمقاهي والأطعمة بنحو 25% خلال أيار (مايو) على أساس سنوي، حيث بلغ 5.5 مليار ريال، مشكلة 19.8% من إجمالي عمليات نقاط البيع خلال الفترة.

كما ارتفع الإنفاق على الترفيه بنحو 8.16%، حيث بلغت مبيعات نقاط البيع في القطاع نحو 1.07 مليار ريال مشكلة 3.8% من عمليات نقاط البيع.

وبلغ نمو الإنفاق على قطاعي الأثاث والأجهزة الإلكترونية بحسب عمليات نقاط البيع نحو 11.4%، إذ بلغت 2.07 مليار ريال، مشكلة 7.4% من عمليات نقاط البيع.

وسجلت مبيعات نقاط البيع خلال عام 2018 نموا بنحو 15.9% لتبلغ 232.3 مليار ريال، وهي أعلى عمليات تسجلها نقاط البيع منذ البدء في التعامل بها، فيما بلغت أعداد العمليات المنفذة نحو 1.03 مليار عملية خلال العام، مقارنة بنحو 708 ملايين عملية خلال 2017.