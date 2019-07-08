احتياطي الصين يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار في يونيو

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 18.23 مليار دولار في يونيو إلى 3.119 تريليون دولار.



وتوقع اقتصاديون في وقت سابق ارتفاع الاحتياطيات، وهي الأكبر في العالم، بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة في هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصيني.



وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو.