مخاوف المستثمرين لم "تهدأ".. وتراجع كبير لثقتهم بمنطقة اليورو

أظهر مسح أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو شهدت مزيداً من التراجع في يوليو/ تموز، مخالفة توقعات لارتفاعها، إذ فشلت مؤشرات إيجابية من أسواق الأسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين الذين لا يتوقعون اتفاقاً فيما يتعلق بالنزاع التجاري قريباً.



وقالت مجموعة "سنتكس للأبحاث" إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى -5.8 في يوليو/ تموز من -3.3 في الشهر السابق، ليأتي دون توقعات محللين البالغة 0.1. وهذه أدنى قراءة منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.



وهوى مؤشر فرعي لألمانيا إلى -4.8 من -0.7 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة في حوالي 10 سنوات.



وقال مدير سنتكس عن ألمانيا باتريك هاسي "الاعتماد الكبير على الصادرات وسوق مبيعات الصين يتحول بشكل متزايد إلى عبء والنزاع التجاري معلق كسيف ديموقليس فوق رأس من كان يوما الممثل لمنطقة اليورو".



وقال عن أكبر اقتصاد في أوروبا "يبدو أن الركود لا يمكن تجنبه".



واتفقت الولايات المتحدة والصين أواخر يونيو/ حزيران على البدء من جديد في محادثات تجارة.



يذكر أن 916 مستثمراً شاركوا في مسح "سنتكس" الذي أجري بين الرابع والسادس من يوليو/ تموز.