مصر: ربط الكهرباء مع السعودية سيصل لـ 3 آلاف ميغاوات

أكد وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، أن قدرات الربط الكهربائي مع السعودية ستصل إلى 3 آلاف ميغاوات، مع مواصلة العمل على رفع القدرات ومد الخطوط.

واستعرض شاكر في مقابلة مع "العربية" استراتيجية بلاده للتعاون والاستثمار في مجالات الكهرباء سواء مع دول إفريقيا أو مع دول عربية منها السودان وليبيا والأردن.

وأوضح أن إتمام الربط مع السودان بقدرات من 40 إلى 50 ميغاوات، يتطلب إضافة معدات لبدء التشغيل الفعلي لهذا الربط.

كما أوضح أن احتياطي الكهرباء المصري يصل إلى 25% من الطاقة المنتجة حالياً.

وأشار إلى عقبات في موقع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والتي تمثلت في تغيير الموقع الجغرافي للخط الرابط بعيداً عن موقع مشروع نيوم الضخم.