ملياردير أميركي يتبرع بـ90% من ثروته للأعمال الخيرية

كشف رجل الأعمال الأميركي بيرني ماركوس، المؤسس المشارك لشركة هوم ديبوت، أنه قرر التبرع بما يعادل 80 إلى 90% من ثروته البالغة 5.9 مليار دولار.

وبينما رفض رجل الأعمال تحديد حجم تبرعه، ستصل قيمة تبرعاته إلى 5.3 مليار دولار.

ويسعى رجل الأعمال البالغ من العمر 90 عاماً، تخصيص أغلب المبلغ الذي ينوي التبرع به إلى الأعمال الخيرية، كما يعتزم أيضا دعم الحملة الرئاسية لترمب في انتخابات العام المقبل.

وكان ماركوس من أكبر المتبرعين لحملة ترمب الرئاسية في عام 2016، إذ قدم لها نحو 7 ملايين دولار. وتتوقع أيضا بيزنس انسايدر أن يقوم ماركوس، بتخصيص جزء من ثروته للأبحاث العملية المتعلقة بالدواء والرعاية الصحية.

وكانت ثروة ماركوس، تزيد عن قيمتها الحالية بنحو 10 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي. وتبرع ماركوس العام الماضي بنحو 250 مليون دولار، لبناء متحف للحياة المائية في مدينة اتلانتا بولاية جورجيا.