ترمب يجدد انتقاده إدارة تيريزا ماي لعملية "بريكست"

جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تنديده بطريقة إدارة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وحمّلها مسؤولية "الفوضى" القائمة حالياً، معرباً عن سروره لرحيلها القريب.

وقال ترمب في تغريدة: "لدي ملاحظات كثيرة على طريقة إدارة المملكة المتحدة ورئيسة الحكومة، تيريزا ماي، لبريكست"، مضيفاً: "قلت لها ما كان يجب القيام به، لكنها قررت التصرف بشكل مختلف"، وفقاً لوكالة "فرانس برس". ولفت إلى أن "الخبر السعيد بالنسبة إلى المملكة المتحدة الرائعة أنه سيكون لها رئيس جديد للحكومة".