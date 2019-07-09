واشنطن تفرض رسوما جديدة على الصلب من المكسيك والصين

فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة على بعض منتجات الصلب المستوردة من المكسيك والصين، بحجة تقديم هذين البلدين مبالغ دعم غير عادلة لصناعتها.

يأتي ذلك بعد شهرين من موافقة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على إلغاء رسوم على الصلب والألمنيوم المستورد من المكسيك وكندا عقب التوصل إلى اتفاقية التجارة المعدلة لأميركا الشمالية.

ورأت وزارة التجارة الأميركية أن منتجات الصلب المستوردة لاستخدامات البناء، تستفيد من دعم حكومي في الصين والمكسيك وكندا، لكن في حالة كندا فإن مبلغ الدعم ضئيل، ولذا لم تُفرض رسوم على منتجاتها.