التجارة الإلكترونية..نمو سريع لسوق بـ1.8 تريليون دولار

تسجل التجارة الإلكترونية معدلات نمو متسارعة بفضل ملاءمتها لأسلوب العيش الحديث، وتحسن أدوات البحث عن الأجهزة المحمولة وعمليات البيع غير المعقدة، وكذلك خدمات التوصيل السريع.

ففي العام الماضي، بلغت قيمة سوق التجارة الإلكترونية العالمية تريليون و800 مليار دولار. وكانت الصين أكبر سوق على مستوى العالم، حيث حققت إيرادات بلغت 630 مليار دولار، تليها أميركا بـ500 مليار دولار ثم بريطانيا بـ86 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تصل عائدات التجارة الإلكترونية عالمياً إلى 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2023، ويهيمن قطاع الأزياء على أكبر حصة من المبيعات إذ من المتوقع أن يتجاوز 600 مليار دولار بنهاية العام الجاري، يليه قطاع الإلكترونيات بـ438 مليار دولار.

وتعد "أمازون" و"وول مارت" و"أبل"، أكبر ثلاثة لاعبين في الولايات المتحدة، حيث تهيمن "أمازون" أيضًا على أسواق التجارة الإلكترونية الأوروبية، وفي الصين لاعبون رئيسيون في السوق مثل Alibaba وJD وTencent، يخترقون بشكل متزايد الأسواق الآسيوية الأخرى مثل إندونيسيا والهند.