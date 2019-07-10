نمو التجارة الإلكترونية بالسعودية 14% لـ 80 مليار ريال

قال وكيل وزارة الاتصالات السعودية لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، أحمد الثنيان، إن الوزارة لديها خطة متكاملة لتحفيز نمو قطاع التجارة الإلكترونية، مع وضع حلول لحماية حقوق المتعاملين.

وأضاف الثنيان، في مقابلة مع "العربية" أن حجم قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية يبلغ 80 مليار ريال، بنسبة نمو سنوية تبلغ 14% في العام الماضي.

ووصف وكيل وزارة الاتصالات لصناعة التكنولوجيا والقدرات الرقمية، إقرار نظام التجارة الإلكترونية في السعودية، بأنه يشكل أساسا للمبادرات الداعمة لتحفيز هذا النوع من التجارة، والمساعدة على دعم الابتكار فيها وحفظ حقوق جميع الأطراف في المعاملات الرقمية.

وقال إن الوزارة تعمل مع مجلس التجارة الإلكترونية، عبر العديد من المبادرات على تنمية البنية التحتية الرقمية، أو اللوجستية، بهدف نشر التجارة الإلكترونية في خارج المدن الرئيسية بالسعودية، لجعل هذا القطاع أكثر جذباً لرواد الأعمال وللشركات ولزيادة موثوقية التعاملات الرقمية للأفراد.

وكشف أن لدى الوزارة مع المجلس "39 مبادرة تُعنى بنمو التجارة الإلكترونية وتحفيز الابتكار فيها".