المغرب يخفض توقعاته للنمو في 2019 إلى 2.7%

عدلت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب يوم أمس الثلاثاء توقعات النمو الاقتصادي للمملكة في 2019 إلى 2.7% من 2.9%، وعزت ذلك إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي.



وقالت المندوبية إنها تتوقع نمو اقتصاد المغرب 3.4% في 2020، مع تعزز الطلب الخارجي واحتمالات تحسن المحصول. وبلغ النمو 3% في 2018.



وقال عياش خلاف الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط "يظل النمو الاقتصادي المغربي عرضة للتأثر بهطول الأمطار وأداء القطاع الزراعي".



وبُنيت توقعات النمو في 2020 أيضا على تقديرات ببلوغ أسعار النفط 66 دولاراً للبرميل، حيث يستورد المغرب معظم احتياجاته من الطاقة. ويبلغ سعر خام برنت حاليا نحو 64 دولاراً للبرميل.



وذكرت المندوبية أن التضخم سينخفض إلى 0.8% في 2019 من 1.1% في 2018، قبل أن يرتفع إلى 1% في 2020.



ومن المتوقع أن يتراجع عجز الميزانية إلى 3.5% في 2020 من 3.6% متوقعة للعام الحالي.



كما تشير التوقعات لانخفاض ديون الخزانة إلى 64.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 65.3% في 2019، مما سيؤدي لانخفاض إجمالي الدين إلى 80.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020 مقارنة مع 81.3% في 2019.



ومن المتوقع أن يبلغ عجز ميزان المعاملات الجارية 4.9% في 2020، انخفاضا من 5.3% في 2019، مع استمرار تجاوز الواردات للصادرات.