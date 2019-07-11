أميركا.. أسعار المستهلكين تسجل أكبر زيادة في عام ونصف

سجلت أسعار المستهلكين الأساسية في الولايات المتحدة أكبر زيادة في نحو عام ونصف العام في يونيو، وسط ارتفاعات قوية في تكاليف مجموعة من السلع والخدمات، لكنها على الأرجح لن تغير توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا الشهر.



وقالت وزارة العمل الأميركية، اليوم الخميس، إن مؤشرها لأسعار المستهلكين الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة ارتفع 0.3% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر زيادة منذ يناير 2018، وبعد أن حقق أربع ارتفاعات شهرية متتالية بنسبة 0.1%.



وتلقى ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الدعم من زيادات قوية في أسعار الملابس والسيارات والشاحنات المستعملة وكذلك الأثاث المنزلي.



كما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية والإيجارات. وفي اثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2.1% بعد أن صعد 2% في مايو.



وارتفع المؤشر العام لأسعار المستهلكين 0.1% الشهر الماضي، إذ كبحه انخفاض أسعار البنزين وأسعار الأغذية، بعد ارتفاعه 0.1% أيضا في مايو. وزاد المؤشر 1.6% على أساس سنوي في يونيو بعد أن ارتفع 1.8% في الشهر السابق.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير في يونيو، وأن يرتفع 1.6% على أساس سنوي.