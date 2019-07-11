فيتش: المخاطر الاقتصادية بمصر الأقل بين دول شمال إفريقيا

أظهرت بيانات مؤسسة فيتش سوليوشن أن المخاطر الاقتصادية في مصر تعتبر الأقل بين دول شمال إفريقيا على المدى القصير، وذلك وفقاً لمقياسها الذي يتراوح بين صفر و100 نقطة، وتشير الدرجة الأعلى فيه إلى المخاطر الأقل. وحصلت مصر على 53.3 نقطة، فيما جاءت الجزائر في المرتبة الثانية بـ 50.4 نقطة، ثم المغرب 48.8 نقطة، ثم ليبيا في المرتبة الأخيرة بـ 35.2 نقطة.

وأوضحت البيانات أن المخاطر السياسية بدول المغرب العربي هي الأقل بين دول المنطقة على المدى القصير، إذ حصلت على 70.6 نقطة، تلتها تونس بـ 56.9 نقطة، ثم مصر بـ 53.3 نقطة، ثم الجزائر بـ 47.3 نقطة، وأخيرا ليبيا بـ 26.7 نقطة.

وفيما يتعلق بالمدى الطويل، أشارت فيتش سوليوشن أن المخاطر الاقتصادية في الجزائر ستكون الأقل بين دول المنطقة بعد أن حصلت على 53.2 نقطة، تلتها المغرب عند 53 نقطة، ثم مصر عند 50.4 نقطة، ثم تونس عند 44.3 نقطة، وأخيرا ليبيا عند 31.4 نقطة.

وذكرت أن المغرب ستكون الأقل بين دول المنطقة أيضا فيما يتعلق بالمخاطر السياسية، بعد حصولها على 69.2 نقطة، تليها تونس بـ 68.6 نقطة، ثم الجزائر بـ 54.4 نقطة، ثم مصر بـ 54 نقطة، وليبيا عند 20.2 نقطة.