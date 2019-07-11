نقلي: اتفاقيات التمويل التأجيري للسعودية مع مصر تدعم سوق العمل

أكد أسامة نقلي سفير السعودية لدى القاهرة، على هامش توقيع اتفاقيات تقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بين مصر والسعودية، أن الاتفاقيات التي وقعت اليوم مع الجانب المصري تشمل على مجموعة من الاستثمارات في قطاعات الثروة السمكية، الزراعة، البيئة والطاقة المتجددة.

وأضاف نقلي "الجميل في هذه الاستثمارات الجديدة أنها تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في كافة أنحاء الجمهورية تحديداً في الأرياف والمناطق النائية والتي من شأنها أن تساعد على تحسين فرص العمل ودعم الاقتصاد".

وتابع أن "قيمة توقيع الاتفاقيات الثلاث مع مصر لتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشاريع الناشئة تصل إلى 125 مليون جنيه وسوف تضاف لمجموعة الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها المملكة على المستوى الحكومي أو مستوى القطاع الخاص".