أميركا تسجل 8 مليارات دولار عجزاً في الميزانية في يونيو

أظهرت بيانات نشرتها وزارة الخزانة أن الحكومة الأميركية سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 8 مليارات دولار في يونيو.



وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزاً قدره 6.35 مليار دولار.



وقالت الخزانة إن الإنفاق الاتحادي في يونيو بلغ 342مليار دولار، منخفضاً 12% عن الشهر نفسه من العام الماضي، في حين ارتفعت الإيرادات 6% إلى 334 مليار دولار.



وبلغ العجز في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 747 مليار دولار، مقارنة مع 607 مليارات دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة.



وتبدأ السنة المالية في الولايات المتحدة في أول أكتوبر.