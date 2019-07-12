وزير ألماني: لدينا فرصة 50% لتفادي رسوم أميركية على السيارات

قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يوم أمس الخميس إنه يرى فرصة بنسبة 50% لتفادي رسوم أميركية على السيارات، وإن من المرجح أن يستغرق الأمر أسابيع أو أشهراً للوصول إلى حلول لقضايا التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأبلغ ألتماير الصحافيين عقب اجتماع مع الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، أن مناقشاتهما كانت بناءة وأنه يأمل بحل النزاع حول دعم الطائرات لكل من شركة بوينغ الأميركية ومنافستها الأوروبية إيرباص.



وقال الوزير الألماني أيضا إن من المهم تفادي تصعيد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا.