الإمارات: منح 60% من علامات الجودة لمصانع أجنبية

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدرس من خلال هيئة التقييس الخليجية، وبقية الدول العربية عن طريق الاتحادات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، النموذج الإماراتي "علامة الجودة الإماراتية" ضمن منظومات الدول الأخرى، في سياق الاهتمام المشترك لتعزيز، ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، سواء على صعيد قطاع الأغذية أو الأجهزة الكهربائية.

وقال مدير عام الهيئة عبد الله عبد القادر المعيني، في بيان صحافي، إن النموذج الإماراتي في تطبيق المقاييس والمواصفات، خضع للعديد من المقارنات المعيارية في السعودية، وعُمان، والكويت، من حيث نظام ومتطلبات الحصول على العلامة، وقد أثبت نجاحاً لافتاً دفع الهيئات والمنظمات الخليجية والعربية إلى التوصية بتبني النموذج الإماراتي على المستوى الإقليمي.

ويبلغ عدد المنتجات في أسواق الإمارات الحاصلة على "علامة الجودة الإماراتية"، نحو 73 ألف منتج، تتبع لـ 551 مصنعاً وخط إنتاج في مختلف أنحاء العالم، مسجلون لدى الهيئة وفق قاعدة البيانات، منذ بدء تطبيق منظومة علامة الجودة الإماراتية قبل 9 أعوام، في حين تم منح 1168 ترخيصاً باستخدامها لمصانع ومزودين في خمس قارات.

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ومنحت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، 40 خط إنتاج وتصنيع لمنتجات العصائر والمشروبات، والحليب ومنتجات الألبان "علامة الجودة الإماراتية"، أبرزها شركة "رواخ" النمساوية للعصائر، التي تعتبر أول منتج للعصائر من الاتحاد الأوروبي يحصل على العلامة وفق متطلبات "النظام الإماراتي للرقابة على العصائر والمشروبات".

كما منحت الهيئة 35 علامة اختيارية حصلت عليها مصانع عاملة في قطاعات الأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعطور، من بين ما يناهز 108 طلبا تلقته الهيئة منذ مطلع العام الجاري، منها 58 مصنعاً دولياً، مقابل 50 مصنعاً وطنياً، ويخضعون للدراسة الفنية حالياً، فيما تشير بيانات الهيئة إلى أن أكثر من 70% من المصانع التي تقدمت بطلبات الحصول على العلامة من خارج الدولة، ما يعكس القدرة والكفاءة لمخرجات المنظومة، ويحقق ثقة لدى المستهلك، والمنتجين على السواء.

وأعرب المعيني عن تفاؤله ببلوغ عدد المصانع وخطوط الإنتاج والمزودين ما يصل إلى 200 مصنع بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى 4 نقاط قوة رئيسة تمنحها "علامة الجودة الإماراتية" للمنتجات، تتمثل في ضمان منتج ذي جودة عالية في تفاصيل إنتاجه ونقله وتخزينه حتى وصوله إلى المستهلك.

وقال إن أكثر من 60% من علامات الجودة الإماراتية الاختيارية ذهبت إلى مصانع دولية، ما يعكس رغبة هذه المصانع في التصدير إلى أسواق الإمارات والمنطقة، كذلك فإنها تتخذ من الإمارات نقطة ارتكاز وتخزين للمنتجات، وتساعدها علامة الجودة في تسهيل نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخليجية والعربية والعالمية.