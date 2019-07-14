السعودية تبدأ خدمة تعديل السجلات التجارية إلكترونياً

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تقديم خدمات تعديل السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات التضامنية، وشركات التوصية البسيطة بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة مراكز خدمة العملاء بالوزارة.

وكشفت الوزارة أن الخدمات الإلكترونية الجديدة تشمل خدمة التعديل في السجل التجاري لكل من: (الأنشطة، عنوان الشركة، المدير).

ويمكن لعملاء الوزارة الاستفادة من هذه الخدمات بزيارة الرابط: e.mci.gov.sa واتباع الخطوات الموضحة للتعديل بسهولة على سجلاتهم التجارية.

وبذلك تكتمل جميع باقة خدمات الشركات لتصبح إلكترونية بدءاً من التأسيس وصولاً إلى تعديلات السجل وتوثيق العقود وقرارات الشركاء وغيرها دون الحاجة لمراجعة فروع الوزارة ومراكز خدمة العملاء.

الجدير بالذكر أن وزارة التجارة والاستثمار أطلقت العام الماضي خدمة تأسيس الشركات إلكترونياً، تلاها التوثيق الإلكتروني وقرارات الشركاء وغيرها من الخدمات الإلكترونية في سبيل تسهيل الخدمات لعملائها وأتمتتها لزيادة كفاءتها وموثوقيتها بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.