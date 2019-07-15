مصر.. 3 آلاف فرصة على الخريطة الاستثمارية

كشف مالك فواز، مستشار وزارة الاستثمار المصرية للترويج للاستثمار، عن وجود حوالي 3 آلاف فرصة على الخريطة الاستثمارية التي تخضع لتحديث يومي.

وأشار فواز في مقابلة مع "العربية" إلى آخر تطورات المرحلة الثانية للخريطة الاستثمارية في مصر، والتي شملت إضافة أكثر من 1500 فرصة استثمارية على الخريطة.

وقال إن التواصل يجري مع مختلف الجهات المعنية في مصر لتحديث بيانات الخريطة الاستثمارية، بإضافة الفرص الجديدة أو تعديل القديمة وشطب الذي جرى تخصيصه منها.

وأكد أهمية بيانات الخريطة الاستثمارية في توفير الوقت والجهد على الجهات المستثمرة في مصر، موضحاً أن الفرص المتاحة تشتمل على قطع أراضي وفرص في شتى القطاعات الاقتصادية.