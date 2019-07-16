السعودية تقر نظاما جديدا للمنافسات والمشتريات الحكومية

قرر مجلس الوزراء السعودي بجلسته اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.

كما قرر المجلس، بحسب وكالة الأنباء السعودية، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة، وذلك بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً للاعتبارات التي يقدرها.

وقال الخبير الاقتصادي، فضل البوعينين، إن النظام الجديد سيرفع من مقدرة مؤسسات الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحديد حاجتها من المشاريع والمشتريات عبر موازنة مسبقة.

وأشار البوعينين، في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية النظام الجديد، في التوائم مع منصة "اعتماد" الإلكترونية، ومع معايير تعزيز المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية، بما يدعم المنتجات السعودية، وشركات القطاع الخاص المحلي.

كما أشار إلى أهمية عملية الشراء الموحد، والمنظم في إنهاء مشكلة تأخر دفع مستحقات القطاع الخاص، على المؤسسات الحكومية، من خلال ربط الاحتياجات بموازنة الأداء ومعرفة كل جهة بالاحتياجات المستقبلية لها والتي ستتضمن في خطة معدة سلفاً.

وقال إن النظام الجديد يعطي ميزة للشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير المشتريات والمنافسات الحكومية.