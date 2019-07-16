ميزانية "أنقرة" تسجل عجزا يفوق 2 مليار دولار في يونيو

أظهرت بيانات وزارة المالية التركية اليوم الثلاثاء أن الميزانية سجلت عجزا بقيمة 12.05 مليار ليرة (2.11 مليار دولار) في يونيو/حزيران.



وقالت الوزارة إن ميزانية يونيو/حزيران أظهرت تسجيل عجز أولي، يستثني مدفوعات الفائدة، بقيمة 7.7 مليار ليرة.



وبحسب الأرقام، سجلت الميزانية عجزا بلغ 78.58 مليار ليرة في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة مع 46.1 مليار ليرة في نفس الفترة من 2018.

وتتوقع الحكومة عجزا قدره 80.6 مليار ليرة في نهاية 2019.

موضوع يهمك نقلت محطة خبر ترك عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قوله إن تركيا ستجري خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من... أردوغان: تركيا ستجري خفضاً حاداً في أسعار الفائدة أسواق المال

وكانت نقلت محطة خبر ترك عن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يوم أمس قوله إن تركيا ستجري خفضاً حاداً في أسعار الفائدة، وذلك بعد أسبوع من قراره عزل محافظ البنك المركزي.

وقال أردوغان إن تركيا تهدف إلى خفض معدل التضخم من أكثر من 15% إلى رقم في خانة الآحاد بنهاية العام، وتهدف أيضاً إلى خفض أسعار الفائدة على مدى الفترة نفسها.

وقفز سعر الفائدة الأساسي إلى 24% في سبتمبر لوقف هبوط حاد في قيمة عملة البلاد الليرة. وأبقى البنك المركزي على الفائدة دون تغيير منذ ذلك الحين، مع انزلاق الاقتصاد إلى الركود، للحيلولة دون خسائر جديدة في قيمة العملة.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن يقوم البنك المركزي، تحت قيادة محافظه الجديد، مراد أويسال، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس في الاجتماع التالي لتحديد الفائدة في 25 يوليو.

وفي الأسبوع الماضي، قال أردوغان، الذي انتقد مراراً أسعار الفائدة المرتفعة، إنه أقال محافظ البنك المركزي السابق، مراد جتينقايا، نظراً لأنه لم يتبع التعليمات المتعلقة بأسعار الفائدة ولأن البنك المركزي لم يؤد دوره بطريقة صحيحة.