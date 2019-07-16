أزمة عميقة قد تشل منظمة التجارة العالمية.. وهذه النتائج

رأت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أن منظمة التجارة العالمية تشهد "أزمة عميقة" قد تشلّ جهازها الخاص بتسوية النزاعات بحلول نهاية السنة.

وقالت مالمستروم، خلال نقاش نظم في بنك فرنسا بمناسبة مرور 75 عاما على اتفاقيات بريتون وودز التي أرست نظاما ماليا جديدا في العالم بعد الحرب العالمية الثانية، إن "المنظمة تواجه أزمة عميقة، لا بدّ لنا من الإقرار بذلك".

وأضافت عشية اجتماع لوزراء مالية دول مجموعة العشرين في شانتيي بفرنسا "إذا أصيبت آلية تسوية النزاعات بشلل، وهو ما سيحصل على الأرجح في كانون الأول/ديسمبر، لن تعود لنا رقابة" على الاتفاقيات التجارية.

وقالت "إذا لم تعد لدينا قواعد، عندها سيكون بإمكان أي طرف أن يفعل ما يحلو له (...) وسيكون هذا سيئا جدا، وخصوصا بالنسبة للدول الصغيرة والدول النامية"، مجددة دعوتها لإصلاح منظمة التجارة.

وترفض الولايات المتحدة منذ أشهر المصادقة على تعيين قضاة جدد في آلية تسوية النزاعات التي تعرف غالبا بـ"المحكمة العليا للتجارة العالمية"، ما يهدد بتعطيلها تماما في كانون الأول/ديسمبر، الشهر الذي سيغادر خلاله عدد من القضاة مناصبهم، ما يعني أن الهيئة لن تملك عددا كافيا من القضاة لمواصلة عملها.

وتقوم هذه الهيئة بالبت في النزاعات التجارية حول قضايا مختلفة تتسبب بالحد من إمكانية وصول دولة أو عدة دول أعضاء إلى الأسواق. ويمكنها بالتالي النظر على سبيل المثال في دعم حكومي غير نزيه أو قيود تنظيمية غير مبررة.

ويشن الرئيس الأميركي دونالد ترمب حملة انتقادات حادة على جميع المؤسسات الدولية تقريبا ومن ضمنها منظمة التجارة العالمية، معطيا الأولوية للمباحثات الثنائية على المفاوضات المتعددة الأطراف.