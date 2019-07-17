اقتصاد مصر ينمو 5.6% والعجز عند 8.2%

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم الأربعاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما بـ5.6% في السنة المالية 2018-2019، بينما بلغ عجز الميزانية 8.2%.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء المصري أن الفائض الأولي لمصر بلغ 2% في السنة المالية 2018-2019. وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.



وأكد مدبولي أن عجز الميزانية بلغ 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90.5 % في السنة المالية 2018/2019 من 108% في السنة المالية السابقة.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سيصوت على صرف الدفعة الأخيرة من قرض لمصر بقيمة ملياري دولار في الرابع والعشرين من يوليو الجاري.

