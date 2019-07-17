البنك الدولي: إصلاحات الاقتصاد دعمت الصادرات المصرية

أطلق البنك الدولي تقرير "مرصد الاقتصاد المصري" الذي يراقبُ التطورات الاقتصادية في مصر مؤكداً أن برنامج الإصلاح الذي بدأ في 2016 نجح في تحسين مناخ الأعمال، وجذب الاستثمارات الخاصة، وتحقيق تطورات إيجابية في السياسة المالية وخفض العجز.

وقالت خبيرة اقتصادية أولى في البنك الدولي، هدى يوسف، في مقابلة مع "العربية" إن هناك بعض المعوقات التي تقلل تنافسية الاقتصاد ونمو الصادرات، منها الإجراءات الجمركية وشبكة ربط الأسواق والموانئ أمام الصادرات، مؤكدة أن انخفاض سعر العملة دعم الصادرات، لكن هناك مشاكل هيكلية أخرى تواجه نمو الصادرات.

وأضافت هدى أن البنك الدولي يراقب المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، والتي تتعرض لانخفاض بالطلب العالمي، ونفكر في تعزيز القطاعات التي تحتاج للتركيز عليها من أجل النفاذ للأسواق العالمية، بجانب العمل على تسهيل الإجراءات غير الجمركية وتعقيدات الأوراق المطلوبة من المستوردين والمصدرين.

وأشارت إلى الجهود القائمة على خلف كلفة الوقت والمال الذي تسببه الإجراءات والتعقيدات غير الجمركية، فيما تسعى الأسواق المصرية إلى تخطي عقبات الاندماج مع الأسواق العالمية، وقياس مدى القدرة على ربط الأسواق الداخلية بالأسواق العالمية عن طريق شبكات البنية التحتية والمواصلات والموانئ ومنافذ التصدير.