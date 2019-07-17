السعودية الأولى إقليمياً باستثمارات "البيانات الضخمة"

تصدرت السعودية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار في البيانات الكبيرة، حسب تقرير لشركة التكنولوجيا العالمية SAP.

وقال محمد الخوتاني، الرئيس التنفيذي لدى شركة SAP في السعودية، في مقابلة مع "العربية" إن 80% من المؤسسات الرقمية في السعودية تستثمر في البيانات الكبيرة.

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وأضاف أنه بوسع الشركات الذكية أن تكسب حصصاً سوقية أكبر، وتحقق أرباحاً أعلى، كما بإمكانها أن تسجل نمواً في عوائدها بنسبة 23%.

وقال الخوتاني إن "دخل الاستثمار في البيانات السحابية في السعودية، بات في المرحلة الأخيرة يوازي دخل هذا النوع من الاستثمار في دول مثل فرنسا والصين وبريطانيا، بصورة تعكس تسارع النمو السوق السعودية في هذه الخدمات".

كما أشار إلى قيام معهد التدريب والتطوير التابع لشركة SAP بتدريب أكثر من 900 من الشباب السعوديين وتأهيلهم للوظائف التقنية الحديثة.

وقال إن "أتمتة المعلومات الضخمة تشهد مرحلة تطور كبير في السعودية بحكم برنامج التحول الرقمي ضمن رؤية 2030" مؤكداً أن "أغلب أسباب هذا التحول الرقمي في المملكة، هو سعي الشركات إلى رفع تنافسيتها في تقديم أفضل الخدمات للزبائن".

وقال إن "عدم قدرة الشركات على الانتظار لتكوين قواعد بيانات تتطلب سنوات عديدة، جعل من الشركات السعودية تقبل أكثر على تطوير البيانات السحابية التي توفر خدمة البيانات بشكل أسرع".

وأشار إلى نتائج تقرير شركة SAP الذي كشف أن 66% من صناع القرار في المؤسسات السعودية يرون أن تحويل قواعد البيانات للبيانات السحابية، خلال العام الحالي سوف يستحوذ على 59% من مصاريفهم على تقنية المعلومات.

كما تحدث عن استثمار شركة SAP لحوالي 285 مليون ريال في الخدمات السحابية، لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع أهم المدن الذكية في السعودية، ومع كبريات الشركات، وفي مقدمتها أرامكو السعودية، بما يعزز القدرة على استقطاب الشباب السعودي للعمل في هذا المجال الحيوي.