ترمب: الطريق لا يزال طويلاً لإبرام اتفاق مع الصين

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة لا يزال أمامها شوط طويل للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، لكنها قد تفرض رسوماً على سلع صينية إضافية بقيمة 325 مليار دولار، إذا اقتضت الضرورة ذلك.



وذكر ترمب، متحدثاً خلال اجتماع للحكومة في البيت الأبيض، أن من المفترض أن تشتري الصين منتجات زراعية أميركية، وأن إدارته تترقب لترى ما إذا كانت بكين ستفعل ذلك.

وكان وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، قد صرح في وقت سابق أنه يتوقع إجراء مكالمة هاتفية جديدة مع المسؤولين الصينيين هذا الأسبوع، في إطار استئناف المناقشات الخاصة بالاتفاق التجاري.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، اتفقا الشهر الماضي على هدنة جديدة في النزاع التجاري المستمر منذ عام بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأتبع منوتشين والممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، ذلك بمكالمة هاتفية مع مسؤولين تجاريين صينيين الأسبوع الماضي، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل بخصوص اجتماع مباشر متوقع بين الجانبين.