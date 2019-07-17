أميركا تهاجم قراراً يسمح للصين بفرض عقوبات عليها

انتقدت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بشدة، قراراً لمنظمة التجارة العالمية قد يسمح للصين بفرض عقوبات على الولايات المتحدة.

كان قرار منظمة التجارة العالمية في الواقع حكماً مختلطاً في قضية يعود تاريخها إلى عام 2007، ولا علاقة لها بالرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأميركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

واتفقت منظمة التجارة العالمية مع الولايات المتحدة على أن الصين تسمح للشركات المملوكة للدولة بإعانات للشركات الصينية، من خلال توفير مكونات بتكاليف منخفضة بشكل غير عادل. لكن المنظمة قالت إن الولايات المتحدة حسبت بشكل خاطئ الرسوم الجمركية المفروضة لمعاقبة الصين على الإعانات. وإذا لم تعد الولايات المتحدة حسابها، يمكن للصين أن تنتقم من خلال عقوباتها الخاصة.

وقال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الحكم "يقوض قواعد منظمة التجارة العالمية، مما يجعلها أقل فعالية لمواجهة الإعانات الصينية التي تضر العمال والشركات الأميركية".