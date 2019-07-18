100 مليار ريال بانتظار السعودية مع فتح المحال 24 ساعة

توقعت شركة الأهلي كابيتال أن يكون للقانون الجديد الذي يمنح الأنشطة التجارية في السعودية مرونة لتمديد ساعات العمل إلى 24 ساعة، تأثير إيجابي على الاقتصاد السعودي من خلال خلق المزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، ورفع مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.

وذكر الأهلي كابيتال أن المستفيد الأكبر من تنفيذ هذا القانون هو قطاع المطاعم، مقابل فائدة محدودة لقطاع التجزئة.

وتوقع محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، أن يضيف قرار السماح بالعمل 24 ساعة، أن يضيف نحو 100 مليار ريال للاقتصاد السعودي سنوياً عند انطلاق العمل به بشكل كامل.

وقال إن غالبية المحلات التجارية ستزيد عملها من ساعتين إلى 3 ساعات.