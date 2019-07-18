"بريكست" دون اتفاق قد يدخل بريطانيا مرحلة ركود قاسية

توقع معهد حكومي بريطاني في تقرير نشر الخميس، أن تدخل المملكة المتحدة في حالة ركود إذا غادرت الاتحاد الأوروبي دون اتفاق مع بروكسل، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وأوضح المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة "ستدخل المملكة المتحدة في ركود في الفصل الرابع من 2019 لمدة عام. وسيتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 2,1%" في حال خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر دون اتفاق ولا فترة انتقالية.

كما توقع المعهد أن تتراجع قيمة الجنيه الإسترليني بـ10% على الفور، وفق هذا السيناريو.

ولم يستبعد المرشحان لتسلم منصب رئاسة الحكومة بوريس جونسون وجيريمي هانت فرضية خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، وهو ما سيؤدي إلى سيناريوهين حسب صندوق النقد الدولي: الأول سيناريو "لا إتفاق قاسي" والثاني سيناريو "لا إتفاق ناعم".

وتستند توقعات وأرقام المكتب الحكومي المسؤول عن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الموازنة إلى فرضية سيناريو "لا إتفاق ناعم". وإستناداً إلى هذا السيناريو فإن الحكومة البريطانية ستفرض تعريفة موقتة تتيح إعفاء 87% من المواد المستوردة من الضريبة لمدة عام، قبل الانتقال بعدها إلى النسب التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي "للدول ذات الأفضلية" والتي تدور حول 4%. أما الـ13% من المواد المستوردة الباقية فستخضع على الفور لرسوم جمركية.

ويفيد أيضا هذا المكتب أن الجنيه الإسترليني سينخفض بنسبة 10% على الفور في حال خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من أكتوبر المقبل من دون إتفاق. كما أن أسعار العقارات السكنية ستنخفض بنحو 10% بين مطلع العام 2019 ونهاية العام 2021.