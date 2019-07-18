ديون الصين تتجاوز 300% من الناتج وتشكل 15% عالمياً

تجاوز مقياس لديون الصين 300% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لمعهد التمويل الدولي، في الوقت الذي تكثف فيه بكين الدعم للاقتصاد المتباطئ بينما تسعى لاحتواء المخاطر المالية.

وقال معهد التمويل في تقرير صدر هذا الأسبوع يسلط الضوء على ارتفاع مستويات الديون في أنحاء العالم إن إجمالي ديون الشركات والأسر والحكومة الصينية زاد إلى 303% من الناتج الإجمالي في الربع الأول من 2019 من 297% في نفس الفترة قبل عام.

وقال التقرير "في حين أدى سعي السلطات لكبح إقراض بنوك الظل (على الأخص للشركات الصغيرة) إلى تراجع ديون المؤسسات غير المالية، فإن صافي الاقتراض في قطاعات أخرى دفع إجمالي ديون الصين إلى أكثر من 40 تريليون دولار، بما يشكل نحو 15% من الديون العالمية.



"تجدر الإشارة إلى أن إصدارات السندات في الداخل تشير إلى زيادة كبيرة في اقتراض الحكومات والبنوك المحلية هذا العام".



وتباطأ نمو اقتصاد الصين إلى 6.2% في الربع الثاني من السنة وهي أضعف وتيرة في ما لا يقل عن 27 عاماً، مع فتور الطلب في الداخل والخارج في مواجهة تزايد الضغوط التجارية الأميركية.

وكانت وزارة المالية قالت يوم الثلاثاء إن إجمالي صافي إصدارات سندات الحكومات المحلية بلغ 2.1765 تريليون يوان (316.5 مليار دولار).

ويقول المسؤولون الصينيون مراراً إن مخاطر الديون قابلة للسيطرة بصفة عامة.