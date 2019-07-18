ما سبب تعثر المفاوضات بين أميركا والصين؟

عبر مسؤولون أميركيون عن أملهم في أن تعود الصين عن قرارها بالتخلي عن الالتزامات التي قطعتها في مفاوضات النزاع التجاري مع الولايات المتحدة، بحسب ما صرح به وزير التجارة الأميركي ويلبر روس.

وأجرى مسؤولون أميركيون وصينيون محادثات عالية المستوى هاتفياً هذا الأسبوع والأسبوع الماضي في محاولة لاستئناف المفاوضات التي انهارت في مايو بعد أن اتهمت واشنطن بكين بالتراجع في قضايا رئيسية كانت وافقت عليها في وقت سابق من هذا العام، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وصرح روس لشبكة "فوكس بزنس" "هذه عملية طويلة ومعقدة. والسؤال الأساسي الآن هو: هل سيعودون إلى النقطة التي كانوا عندها قبل أن يغيروا رأيهم؟".

وأضاف: "هذه هي القضية المهمة حالياً، وهذا ما تتم مناقشته في المحادثات الهاتفية".

وفي اجتماع في اليابان الشهر الماضي اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبنغ على هدنة في الحرب التجارية المستمرة منذ عام أثناء عمل الجانبين على إحياء المفاوضات.

وفرض البلدان رسوما جمركية متبادلة على سلع بقيمة 360 مليار دولار، وهدد ترمب بفرض رسوم قاسية على السلع الصينية.

ويمكن أن يتم ترتيب جلسة تفاوض وجها لوجه في بكين في حال تم إحراز تقدم كاف خلال المحادثات الهاتفية، بحسب ما صرح مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع.

وتتهم واشنطن بكين بالتدخل بشكل كبير في الأسواق وسرقة الملكية الفكرية ووضع العقبات في طريق الشركات الأميركية الراغبة في العمل في السوق الصينية الهائلة.